La Base incontra Rousseau | a lavoro per i luoghi futuri della politica

Di Rosa Silvana Abate portavoce del MoVimento 5 Stelle al Senato Con la quarta tappa del tour digitale "La Base incontra Rousseau" gli attivisti calabresi potranno conoscere e formarsi sulle tecnologie che saranno alla Base del futuro della democrazia partecipata, da sempre, uno dei principi cardine del Movimento 5 Stelle. L'appuntamento è fissato per domenica 24 gennaio dalle 15:00 e si progetteranno insieme le sedi digitali che sostituiranno o integreranno i luoghi d'incontro fisici attualmente esistenti. Un processo amplificato e velocizzato dalla pandemia del Covid-19 in atto che in questo anno appena trascorso ha modificato le nostre vite inesorabilmente e, insieme ad essa, i nostri modi di interagire, confrontarsi e fare politica. Nonostante l'arrivo dei vaccini ...

