Kazakistan 2025 | sognando una nuova nazione

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La dirigenza kazaka sta lavorando ininterrottamente al conseguimento di un sogno: trasformare Nur-Sultan in un gigante degli affari e delle relazioni internazionali, capitalizzando al massimo le risorse umane e naturali di cui laè ricca. I lavori per la costruzione di un nuovo, autonomo, prospero e indispensabile per il destino dell’Eurasia, hanno avuto InsideOver.