Juventus, Szczesny: «Ecco perché ho ringraziato Chiellini. Abbiamo ancora fame» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Wojciech Szczesny ha parlato dopo la grande prestazione in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Ecco le parole del portiere della Juventus Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. SUPERCOPPA – «Dico la verità: dopo la partita mi hanno portato in un’altra stanza per fare il controllo anti-doping. Non ho avuto la possibilità di festeggiare coi ragazzi. La partita è stata buonissima, ma dobbiamo ripartire subito per il Bologna». Chiellini – «Mi ha ringraziato, ma anche io lui per la prestazione che ha fatto». TROFEI – «La squadra ha ancora fame di vincere i trofei. Abbiamo vinto un titolo per il decimo anno di fila, questa è la dimostrazione della fame che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Wojciechha parlato dopo la grande prestazione in Supercoppa Italiana contro il Napoli.le parole del portiere dellaWojciech, portiere della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. SUPERCOPPA – «Dico la verità: dopo la partita mi hanno portato in un’altra stanza per fare il controllo anti-doping. Non ho avuto la possibilità di festeggiare coi ragazzi. La partita è stata buonissima, ma dobbiamo ripartire subito per il Bologna».– «Mi ha, ma anche io lui per la prestazione che ha fatto». TROFEI – «La squadra hadi vincere i trofei.vinto un titolo per il decimo anno di fila, questa è la dimostrazione dellache ...

Wojciech Szczesny ha parlato dopo la grande prestazione in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Ecco le parole del portiere della Juventus ...

