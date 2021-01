Juventus, Cristiano Ronaldo punta il Bologna: “Prepariamoci per la prossima sfida” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Prepariamoci per la prossima sfida“. Così Cristiano Ronaldo pone l’attenzione sulla gara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, lunch match della diciannovesima giornata di Serie A in programma domenica all’Allianz Stadium. Il fuoriclasse portoghese ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram alcune foto dell’allenamento di oggi incitando la squadra e i tifosi a concentrarsi sulla sfida che li attende. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) “per la“. Cosìpone l’attenzione sulla gara contro ildi Sinisa Mihajlovic, lunch match della diciannovesima giornata di Serie A in programma domenica all’Allianz Stadium. Il fuoriclasse portoghese ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram alcune foto dell’allenamento di oggi incitando la squadra e i tifosi a concentrarsi sullache li attende. SportFace.

