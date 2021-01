Juventus-Bologna, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di sabato 23 gennaio 2021) La Juventus di Andrea Pirlo ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel lunch match della diciannovesima giornata di campionato in programma domenica 24 gennaio alle ore 12:30 nel palcoscenico dello Juventus Stadium. I bianconeri attualmente sono al quinto posto in classifica con la gara contro il Napoli da recuperare e non hanno intenzione di perdere punti per strada. Pirlo alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa sabato 23 gennaio alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Ladi Andreaospita ildi Sinisa Mihajlovic nel lunch match della diciannovesima giornata di campionato in programma domenica 24 gennaio alle ore 12:30 nel palcoscenico delloStadium. I bianconeri attualmente sono al quinto posto in classifica con la gara contro il Napoli da recuperare e non hanno intenzione di perdere punti per strada.alla vigilia della gara, parlerà insabato 23 gennaio alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

pisto_gol : Non credo ai miei occhi: così DAZN pubblicizza sulla sua App Juventus-Bologna di domenica prossima. Ma un po’ di ve… - JuventusTV : Testa a #JuveBologna ?? Un precedente, un protagonista. La legge dell'ex di Mark #Iuliano. On demand, qui ?… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - egidio_gialdini : L'amarcord dei duelli in JUVENTUS vs BOLOGNA - tatanka_h : L'app di DAZN presenta Juventus-Bologna. A Pyongyang tutto si può dire tranne che non ci siano grande rispetto e co… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bologna Juventus-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Juventus-Bologna, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Juventus-Bologna, match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2020/2021 ...

Juventus, Szczesny: "Chiellini va solo ringraziato"

La Juventus ha alzato la Supercoppa Italiana mercoledì prendendosi la rivincita sul Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia. Juventus, Szczesny ringrazia Chiellini. Ai microfoni di Sky Sport, il po ...

La conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Juventus-Bologna, match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2020/2021 ...La Juventus ha alzato la Supercoppa Italiana mercoledì prendendosi la rivincita sul Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia. Juventus, Szczesny ringrazia Chiellini. Ai microfoni di Sky Sport, il po ...