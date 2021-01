Juve Stabia, arriva un difensore dalla serie B: ha firmato il giovane Elizalde (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Pescara, a titolo temporaneo, del difensore Edgar Joel Elizalde Ferreira, classe 2000. Il calciatore, natio di Casupà (Uruguay), è cresciuto calcisticamente nel Wanderers, cominciando la sua esperienza in Italia con il Pescara. Nazionale Under 21 dell’Uruguay, ha vestito anche la maglia del Catanzaro. Elizalde si aggregherà domenica al gruppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S.comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Pescara, a titolo temporaneo, delEdgar JoelFerreira, classe 2000. Il calciatore, natio di Casupà (Uruguay), è cresciuto calcisticamente nel Wanderers, cominciando la sua esperienza in Italia con il Pescara. Nazionale Under 21 dell’Uruguay, ha vestito anche la maglia del Catanzaro.si aggregherà domenica al gruppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

