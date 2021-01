Juve amarcord: tra gli sponsor torna l'Ariston (ma non in Italia) (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'azienda di elettrodomestici torna a legarsi al club bianconero, anche se la partnership riguarderà la Cina. Leggi su 90min (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'azienda di elettrodomesticia legarsi al club bianconero, anche se la partnership riguarderà la Cina.

Ora, però, Ariston torna a legarsi al marchio Juventus, ma solo per il mercato cinese. "Grandi sfide meritano grandi campioni" è lo slogan di questa partnership che accomunerà di nuovo l'azienda e il ...

Quando il «furbetto» Pirlo beffò il Bologna

L’ultimo scherzetto di Pirlo al Bologna, quando ancora dominava il centrocampo bianconero, risale al 21 settembre del 2011. Si tratta dell’ennesimo assist vincente dell’allora numero 21 (sarà il suo a ...

