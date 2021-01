Juric | «L’agente di Zaccagni è stato scorretto | ci vuole rispetto»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’allenatore del Verona, Ivan, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita con il Napoli in programma al Bentegodi. Ha fatto un bilancio sul girone di andata della squadra. “Non abbiamo fatto il ritiro, ci sono stati molti infortuni, più il Covid, ma abbiamo fatto comunque tante belle cose. Adesso sta tornando equilibrio, vedremo cosa riusciremo a combinare in campionato da domenica in poi. Ma il bilancio è eccezionale”. Sulla possibile formazione: “Spero che Tameze giochi, vediamo anche l’allenamento di domani. Ceccherini ha iniziato a fare qualcosa, quando hai un tendine infiammato non sei mai al top, ma vediamo se possiamo schierarlo. Dawidowicz a centrocampo la considero un’extrema ratio. Con Tameze in mezzo e Barak sulla trequarti abbiamo fatto passi in avanti e voglio dare continuità di prestazioni, acquisire certezze affinché tutti si ...