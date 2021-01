Jovic, rifiutato il Milan per tornare all’Eintracht Francoforte (Di venerdì 22 gennaio 2021) Luka Jovic è tornato in questa sessione di mercato in Germania, all’Eintracht Francoforte, e l’aria tedesca sembra averlo rinvigorito come mostrato nella sua prima partita dal ritorno in Bundesliga chiusa con una doppietta. Secondo quanto riportato oggi dalla Bild, l’attaccante serbo pur di ritornare a Francoforte avrebbe rifiutato le avanches di diversi club come Wolves, West Ham e il Milan. Forse l’obiettivo dei rossoneri era quello di ricomporre la coppia Rebic-Jovic che tanto bene aveva fatto nelle stagioni 17/18 e 18/19. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lukaè tornato in questa sessione di mercato in Germania,, e l’aria tedesca sembra averlo rinvigorito come mostrato nella sua prima partita dal ritorno in Bundesliga chiusa con una doppietta. Secondo quanto riportato oggi dalla Bild, l’attaccante serbo pur di riavrebbele avanches di diversi club come Wolves, West Ham e il. Forse l’obiettivo dei rossoneri era quello di ricomporre la coppia Rebic-che tanto bene aveva fatto nelle stagioni 17/18 e 18/19. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

