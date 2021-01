Joseph Capriati operato di nuovo dopo essere stato accoltellato: il messaggio ai fans (Di venerdì 22 gennaio 2021) È stato nuovamente operato il noto dj Joseph Capriati. dopo essere stato accoltellato dal padre lo scorso 9 gennaio, durante una lite in famiglia, il dj è ritornato in sala operatoria per sottoporsi ad un nuovo intervento. Il giovane ha lasciato l’ospedale di Caserta ed è stato trasferito al Monaldi di Napoli. “Uno spostamento necessario”, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ènuovamenteil noto djdal padre lo scorso 9 gennaio, durante una lite in famiglia, il dj è ritornato in salaria per sottoporsi ad unintervento. Il giovane ha lasciato l’ospedale di Caserta ed ètrasferito al Monaldi di Napoli. “Uno spostamento necessario”, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

