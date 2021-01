Joe Biden | alla cerimonia d’inaugurazione spunta il principe Harry

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ebbene sì, al giuramento di Joe Biden e Kamala Harris c’era pure il principe Harry, seppur non in carne ed ossa. Durante la diretta tv della cerimonia d’inaugurazione, infatti, alcuni attenti osservatori si sono accorti che su una parete dell’edificio campeggiava una vecchia foto del duca di Sussex in tenuta militare. È spuntata sullo sfondo quando il nuovo presidente americano e la moglie Jill si sono soffermati a salutare Bill e Hillary Clinton.??