Jeep Wrangler - L'ibrida plug-in 4xe debutta con la First Edition (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Jeep presenta in Italia la Wrangler 4xe in allestimento First Edition, una serie limitata prenotabile esclusivamente online con prezzi a partire da 73.100 euro. L'effettiva disponibilità della vettura nelle concessionarie è prevista per l'estate, ma gli ordini si chiuderanno già a marzo. Full optional con easyWallbox inclusa. La First Edition con carrozzeria a quattro porte segna il debutto sul nostro mercato della fuoristrada in versione ibrida plug-in, spinta da un 2.0 turbobenzina con cambio automatico a otto marce e da due motori elettrici alimentati da una batteria da 17 kWh. Il sistema è in grado di erogare 380 CV complessivi e, secondo i dati dichiarati dalla Casa, permette di percorrere fino a 50 km a zero emissioni.

