James Bond, ancora un rinvio per No time to die. La nuova inaspettata data per il 25° film della saga (Di venerdì 22 gennaio 2021) James Bond rinviato ancora. No time to die è stato spostato ad ottobre 2021. Quello che è diventato oramai il tira e molla cinematografico simbolo di una possibile ripartenza a livello mondiale del grande cinema in sala, ha quindi un ulteriore nefasto aggiornamento. L’ultimo spostamento, infatti, vuole che il 25esimo titolo del franchise sul celebre agente segreto al servizio di sua Maestà finisca posticipato di altri sette mesi: da aprile 2021 ad ottobre 2021. Così se da un lato i produttori del film – MGM, Universal, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli – sembrano fortemente orientati a mantenere a tutti i costi in vita il film nelle sale e non in streaming; dall’altro l’ulteriore posticipo sembra come indicare che la grande industria hollywoodiana abbia già idea che la primavera o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021)rinviato. Noto die è stato spostato ad ottobre 2021. Quello che è diventato oramai il tira e molla cinematografico simbolo di una possibile ripartenza a livello mondiale del grande cinema in sala, ha quindi un ulteriore nefasto aggiornamento. L’ultimo spostamento, infatti, vuole che il 25esimo titolo del franchise sul celebre agente segreto al servizio di sua Maestà finisca posticipato di altri sette mesi: da aprile 2021 ad ottobre 2021. Così se da un lato i produttori del– MGM, Universal, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli – sembrano fortemente orientati a mantenere a tutti i costi in vita ilnelle sale e non in streaming; dall’altro l’ulteriore posticipo sembra come indicare che la grande industria hollywoodiana abbia già idea che la primavera o ...

Noovyis : (James Bond, ancora un rinvio per No time to die. La nuova inaspettata data per il 25° film della saga) Playhitmus… - SandroBonomi2 : @riotta @marcodemeu Chi sarebbe nel caso James Bond?! - FilmNewsItaly : James Bond rimandato ad ottobre - giornaleradiofm : Nuovo rinvio per Bond, uscirà l'8 ottobre: (ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Anche James Bond spera nei vaccini: 'No Time… - James_Bond_1976 : @Gazzetta_it Che pena che fate...grazie al cielo i numeri del vostro giornaletto scandalistico sono da fallimento, ottimo direi. -