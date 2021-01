James Bond Agente 007: grave lutto nella saga cinematografica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuovo dramma per , morto Rémy Julienne, storico stuntman. (Twitter)Rémy Julienne, il prolifico stuntman e coordinatore che ha accumulato centinaia di crediti in una carriera di sei decenni, è morto all’età di 90 anni dopo aver contratto il Covid-19. Forse il più noto stuntman di sempre, la sua carriera era legata in particolare ma non solo alla saga cinematografica di James Bond. —>>> Ti potrebbe interessare anche Kabir Bedi, Sandokan compie 75 anni: ecco che fine ha fatto Dopo la morte di Sean Connery, in queste settimane ci sono stati altri lutti legati alla saga dell’Agente britannico più noto e amato al mondo. Tra questi, particolare attenzione ha suscitato la morte di Tanya Roberts, la Bond Girl degli anni Ottanta. Il suo decesso prima ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuovo dramma per , morto Rémy Julienne, storico stuntman. (Twitter)Rémy Julienne, il prolifico stuntman e coordinatore che ha accumulato centinaia di crediti in una carriera di sei decenni, è morto all’età di 90 anni dopo aver contratto il Covid-19. Forse il più noto stuntman di sempre, la sua carriera era legata in particolare ma non solo alladi. —>>> Ti potrebbe interessare anche Kabir Bedi, Sandokan compie 75 anni: ecco che fine ha fatto Dopo la morte di Sean Connery, in queste settimane ci sono stati altri lutti legati alladell’britannico più noto e amato al mondo. Tra questi, particolare attenzione ha suscitato la morte di Tanya Roberts, laGirl degli anni Ottanta. Il suo decesso prima ...

