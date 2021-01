Italia’s Got Talent: quando inizia, giudici e curiosità (Di venerdì 22 gennaio 2021) Talento e voglia di stupire. Sono questi gli ingredienti principali con cui migliaia di concorrenti anche quest’anno si sono presentati alle selezioni di Italia’s Got Talent, lo show pronto a tornare su Tv8. Otto puntate in totale, sette di audizioni più la finale live, in cui i partecipanti dovranno colpire con la loro esibizione i quattro giudici per convincerli ad andare avanti. Italia’s Got Talent, quando inizia La nuova edizione del Talent di Tv8, prodotto da Fremantle, tornerà dal 27 gennaio, tutti i mercoledì alle 21,30 e sarà trasmesso anche su Sky Uno. Italia’s Got Talent, chi sono i giudici “Squadra che vince non si cambia”, ha dichiarato durante la conferenza stampa di ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 gennaio 2021)o e voglia di stupire. Sono questi gli ingredienti principali con cui migliaia di concorrenti anche quest’anno si sono presentati alle selezioni diGot, lo show pronto a tornare su Tv8. Otto puntate in totale, sette di audizioni più la finale live, in cui i partecipanti dovranno colpire con la loro esibizione i quattroper convincerli ad andare avanti.GotLa nuova edizione deldi Tv8, prodotto da Fremantle, tornerà dal 27 gennaio, tutti i mercoledì alle 21,30 e sarà trasmesso anche su Sky Uno.Got, chi sono i“Squadra che vince non si cambia”, ha dichiarato durante la conferenza stampa di ...

ImpieriFilippo : RT @digitalsat_it: Ripartiamo con Italia's Got Talent anche quest'anno, il primo show dell'anno e uno dei pilastri dei talent. Quest'anno s… - SerieTvserie : Italia’s got talent 2021, la conferenza stampa in diretta - tvblogit : Italia’s got talent 2021, la conferenza stampa in diretta - digitalsat_it : Ripartiamo con Italia's Got Talent anche quest'anno, il primo show dell'anno e uno dei pilastri dei talent. Quest'a… - IGT_official : Ripartiamo con Italia's Got Talent anche quest'anno, il primo show dell'anno e uno dei pilastri dei talent. Quest'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Regali di Natale: 1 italiano su 3 li acquisterà a Novembre con un budget da 150 a 200 euro castelloincantato.it