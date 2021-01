Italiano: “Dimentichiamo la Coppa Italia, domani sarà un’altra partita” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato in vista della gara di domani all’Olimpico di Roma, nella rivincita della gara di Coppa Italia. Lo Spezia sogna il bis di martedì ma Italiano frena e tiene i suoi a bada dall’entusiasmo. Queste le sue parole: “Dobbiamo sì gioire per la vittoria in Coppa Italia, ma anche archiviarla e pensare alla partita di sabato, che è tutta un’altra storia. Si torna a cercare di fare punti importanti per la classifica e sappiamo che sarà per noi dura. sarà una partita difficile, incontreremo una Roma che avrà sicuramente il dente avvelenato e ci dobbiamo preparare per cercare quindi di continuare su questa ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo, ha parlato in vista della gara diall’Olimpico di Roma, nella rivincita della gara di. Lo Spezia sogna il bis di martedì mafrena e tiene i suoi a bada dall’entusiasmo. Queste le sue parole: “Dobbiamo sì gioire per la vittoria in, ma anche archiviarla e pensare alladi sabato, che è tuttastoria. Si torna a cercare di fare punti importanti per la classifica e sappiamo cheper noi dura.unadifficile, incontreremo una Roma che avrà sicuramente il dente avvelenato e ci dobbiamo preparare per cercare quindi di continuare su questa ...

