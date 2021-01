Italiano: “Contenti di aver passato il turno, ma sabato sarà un’altra storia. La Roma avrà il dente avvelenato” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della seconda sfida della settimana contro la Roma. Dopo quella in Coppa Italia, ecco la sfida di campionato: “Siamo Contenti di aver superato il turno e di aver fatto una prestazione con tanti elementi che avevano bisogno di minuti scendendo in campo e che è stata condita da un passaggio del turno che ci rende felici. Dobbiamo sì gioire ma anche archiviare e pensare che la partita di sabato sarà tutta un’altra storia”. Sulla Roma e su che squadra si aspetti: “sarà una partita difficile, incontreremo una Roma che avrà sicuramente il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della seconda sfida della settimana contro la. Dopo quella in Coppa Italia, ecco la sfida di campionato: “Siamodisuperato ile difatto una prestazione con tanti elementi che avevano bisogno di minuti scendendo in campo e che è stata condita da un passaggio delche ci rende felici. Dobbiamo sì gioire ma anche archiviare e pensare che la partita ditutta”. Sullae su che squadra si aspetti: “una partita difficile, incontreremo unachesicuramente il ...

