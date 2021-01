Italia, Moody's: da Covid sfide temibili per un governo indebolito (Di venerdì 22 gennaio 2021) 'Una maggioranza più fragile' , quale quella che è emersa dal voto del Senato, 'intensifica le sfide delle politiche post - pandemiche' per l'Italia. E' quanto afferma Moody's in un report. 'Mentre le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 gennaio 2021) 'Una maggioranza più fragile' , quale quella che è emersa dal voto del Senato, 'intensifica ledelle politiche post - pandemiche' per l'. E' quanto afferma's in un report. 'Mentre le ...

