Isola dei Famosi, Alvin smentisce la sua partecipazione: ecco chi potrebbe essere il nuovo inviato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Chi sperava di rivedere a L’Isola dei Famosi la coppia composta da Ilary Blasi e Alvin (già consolidata durante il programma estivo EuroGames) si sbaglia di grosso, perché lo storico inviato del reality di Canale 5 ha deciso di non accettare l’offerta e voltare definitivamente pagina. Dopo essere stato l’inviato in Honduras per ben tre edizioni Mediaset su cinque (gli altri due anni lo hanno fatto Stefano Bettarini e Stefano De Martino), ora ha deciso di dare un taglio netto al passato, come scritto su Instagram. “Mi chiedete spesso notizie sull’Isola dei Famosi, eccole: gli anni in cui ho scelto di partecipare all’Isola, sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere ... Leggi su biccy (Di venerdì 22 gennaio 2021) Chi sperava di rivedere a L’deila coppia composta da Ilary Blasi e(già consolidata durante il programma estivo EuroGames) si sbaglia di grosso, perché lo storicodel reality di Canale 5 ha deciso di non accettare l’offerta e voltare definitivamente pagina. Dopostato l’in Honduras per ben tre edizioni Mediaset su cinque (gli altri due anni lo hanno fatto Stefano Bettarini e Stefano De Martino), ora ha deciso di dare un taglio netto al passato, come scritto su Instagram. “Mi chiedete spesso notizie sull’deile: gli anni in cui ho scelto di partecipare all’, sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere ...

