“Isola dei Famosi 2021” senza Alvin: chi sarà il nuovo inviato? (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Isola dei Famosi 2021 scalda i motori e tra indiscrezioni e rumors giunge una certezza: il reality prenderà il via senza Alvin. Il simpaticissimo conduttore non si calerà più nei panni di inviato dall’Honduras, per il quale, a questo punto si apre il toto-nome. È stato lo stesso Alvin a darne notizia sulla sua pagina Instagram. Leale nei confronti del suo pubblico, lo storico inviato dell’Isola ha colto l’occasione per sottolineare la soddisfazione nell’aver raggiunto l’obiettivo di conquistare i telespettatori. Leggi anche >> “L’Isola Dei Famosi 2021”, i probabili naufraghi della nuova edizione: tutti i nomi “Isola dei Famosi ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’deiscalda i motori e tra indiscrezioni e rumors giunge una certezza: il reality prenderà il via. Il simpaticissimo conduttore non si calerà più nei panni didall’Honduras, per il quale, a questo punto si apre il toto-nome. È stato lo stessoa darne notizia sulla sua pagina Instagram. Leale nei confronti del suo pubblico, lo storicodell’ha colto l’occasione per sottolineare la soddisfazione nell’aver raggiunto l’obiettivo di conquistare i telespettatori. Leggi anche >> “L’Dei”, i probabili naufraghi della nuova edizione: tutti i nomi “dei...

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - Noralakss : RT @Butterfly_Fact: Sogno di vedere un'uscita di Tommi e Stefi come ad Amici dove Maria ti consola dicendo 'sei uscito ma hai un contratto… - gossipblogit : Isola Dei Famosi 2021: Alvin non sarà l’inviato (video) - opissochiara1 : RT @newyorker01: “La cultura non isola” Una visione romantica della cultura con i colori del borgo dei pescatori, le gradinate panoramiche… - trash_italiano : Isola dei Famosi 2021, è ufficiale: Alvin non sarà l’inviato. Al suo posto Aurora Ramazzotti? -