"Io me ne vado". GF Vip, Tommaso Zorzi pronuncia le parole tanto temute dalla produzione (Di venerdì 22 gennaio 2021) È ormai parecchio tempo, circa un mese, che Francesco Oppini non fa più parte dei vipponi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante ciò sappiamo tutti più che bene quanto lui abbia segnato il percorso (e il cuore) al preferito di sempre Tommaso Zorzi. Come mai ci ritroviamo a parlare ancora del figlio di Alba Parietti al GF Vip? Ebbene, è tutta colpa di Tommaso Zorzi, che per colpa di Oppini ha pronunciato le parole calde che ormai di giorno in giorno ci aspettiamo tutti da lui (produzione compresa). Ma scendiamo nel dettaglio della vicenda. (Continua dopo le foto) Durante la serata di ieri, all'interno della Casa di Cinecittà i vipponi hanno fatto un gioco nel quale ognuno di loro avrebbe dovuto estrarre la foto di un altro coinquilino o ex della ...

