Inzaghi mastica amarezza | “Siamo stati dei polli | pari motivo d’orgoglio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare il Torino. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Davide Nicola. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Beffa – C’è rammarico ma voglio pensare che se al 93? stai vincendo, in emergenza, contro una squadra che ha Zaza e Belotti in avanti, vuol dire che sei sulla strada giusta. Meritavamo di girare a 24, i ragazzi sonofantastici fino ad ora. Oggi abbiamo ribattuto colpo su colpo, non posso dire nulla alla squadra. Certo, in quel momento, con la partita in pugno, non posprendere un gol in ripartenza, dovevamo andare sulla bandierina ed essere più furbi. Ci mancano 18 ...