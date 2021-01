Inter, Weah incorona Lukaku: “Sta dimostrando le sue qualità, se penso a Romelu rivedo la mia storia” (Di venerdì 22 gennaio 2021) George Weah tesse le lodi di Romelu Lukaku e dice la sua in merito alla lotta Scudetto.L'ex attaccante liberiano del Milan, vincitore anche del Pallone d'Oro, in Italia ha senza dubbio vissuto il miglior periodo della propria carriera sia per trofei conquistati sia sotto l'aspetto realizzativo. Sta facendo molto bene anche Romelu Lukaku che dell'Inter è diventato un vero e proprio punto d'appoggio. La storia del belga si intreccia in tante cose con quella dell'ex anche del PSG, come conferma Weah nel corso dell'Intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport'."Sono contento che abbia lasciato l’Inghilterra per venire in Italia e stia dimostrando quanto è bravo. Non sempre nel corso della sua carriera è stato apprezzato ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) Georgetesse le lodi die dice la sua in merito alla lotta Scudetto.L'ex attaccante liberiano del Milan, vincitore anche del Pallone d'Oro, in Italia ha senza dubbio vissuto il miglior periodo della propria carriera sia per trofei conquistati sia sotto l'aspetto realizzativo. Sta facendo molto bene ancheche dell'è diventato un vero e proprio punto d'appoggio. Ladel belga si intreccia in tante cose con quella dell'ex anche del PSG, come confermanel corso dell'vista concessa a 'La Gazzetta dello Sport'."Sono contento che abbia lasciato l’Inghilterra per venire in Italia e stiaquanto è bravo. Non sempre nel corso della sua carriera è stato apprezzato ...

