Inter, incontro a Nanchino tra Suning e Hisense: via alla partnership triennale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Pronto un piano di cooperazione triennale con il colosso hi-tech: punto cardine, come sempre, il marketing. Leggi su 90min (Di venerdì 22 gennaio 2021) Pronto un piano di cooperazionecon il colosso hi-tech: punto cardine, come sempre, il marketing.

infoitsport : Inter, Lautaro vuole restare: questa la distanza sul rinnovo dopo l’ultimo incontro - fcin1908it : Inter, Lautaro vuole restare: questa la distanza sul rinnovo dopo l'ultimo incontro - - CarmineTool : @jolandafiore Con tutto il rispetto, la rivincita è solo vostra. Per la Juve non è una partita di rilievo come con… - internewsit : Lautaro Martinez, dall'incontro passi avanti rinnovo Inter. Come per Bastoni - - Step_Anto_Inter : E il rinnovo è vicino. “Sono state gettate le basi per il prolungamento del difensore nerazzurro. L’incontro è anda… -