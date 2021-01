Intel crolla a Wall Street dopo le parole del CEO entrante

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le azioni disono in forte calo, scambiando a 57,91 e con una discesa del 7,29%,che l’amministratore delegatoha detto di voler far riconquistare all’azienda la leadership mondiale nella produzione di chip. Secondo molti analisti,dovrebbe invece affidarsi a fonderie esterne per la produzione. Atteso un ulteriore ripiego verso l’area di supporto vista a 57,22 e successiva a 56,53. Resistenza a 61. Pat Gelsinger, il CEO che entrerà in carica il prossimo mese, ha dichiarato che la molto discussa tecnica di produzione di chip a 7 nanometri dell’azienda è sulla buona strada per essere utilizzata dal 2023. Nel frattempo,dovrà probabilmente esternalizzerà ancora una quantità crescente di produzione di chip.