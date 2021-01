Insegnanti che in silenzio subiscono. Lettera (Di venerdì 22 gennaio 2021) Inviata da Simona Vitale - Buonasera, sono una madre, molto preoccupata per la scuola in presenza. Il diritto all'istruzione che calpesta quello alla salute. In classi pollaio, con tante ore di mascherina, zaini pesanti per libri che non possono essere divisi e finestre aperte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021) Inviata da Simona Vitale - Buonasera, sono una madre, molto preoccupata per la scuola in presenza. Il diritto all'istruzione che calpesta quello alla salute. In classi pollaio, con tante ore di mascherina, zaini pesanti per libri che non possono essere divisi e finestre aperte. L'articolo .

