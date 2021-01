Infortunio al bicipite femorale per Kevin de Bruyne proprio mentre la stagione entra nel vivo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il centrocampista del Manchester City Kevin de Bruyne potrebbe saltare fino a 10 partite, inclusa l’andata degli ottavi di Champions League contro il Borussia Monchengladbach il 24 febbraio. Oltre alla facile sfida di FA Cup contro il Cheltenham Town, il belga salterà anche le partite di campionato contro West Brom, Sheffield United e Burnley, nonché InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il centrocampista del Manchester Citydepotrebbe saltare fino a 10 partite, inclusa l’andata degli ottavi di Champions League contro il Borussia Monchengladbach il 24 febbraio. Oltre alla facile sfida di FA Cup contro il Cheltenham Town, il belga salterà anche le partite di campionato contro West Brom, Sheffield United e Burnley, nonché InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

underoverbets : RT @infobetting: Infortunio al bicipite femorale per Kevin de Bruyne proprio mentre la stagione entra nel vivo - by_the_pool : RT @infobetting: Infortunio al bicipite femorale per Kevin de Bruyne proprio mentre la stagione entra nel vivo - infobetting : Infortunio al bicipite femorale per Kevin de Bruyne proprio mentre la stagione entra nel vivo - Mattweet88 : Chiedo a chi sa: è normale che un infortunio al bicipite femorale non guarisca in 40 giorni e oltre? - CasaliniTommi : @battitomilan7 @Stetobald Bennacer era ai limiti dello strappo. Rientrò dopo una settimana da un problema al bicipi… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio bicipite Infortunio al bicipite femorale per Kevin de Bruyne proprio mentre la stagione entra nel vivo Infobetting De Bruyne si ferma per sei settimane e dice addio al match contro il Liverpool

Durissimo colpo per il Manchester City che perde per circa sei settimane Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha accusato un guaio muscolare nel corso della ripresa del match contro l’Aston Villa ...

Vardy ko come De Bruyne, che tegole in Premier

Il Leicester perde l'attaccante per diverse settimane a causa di una operazione e Guardiola dovrà fare a meno del talento belga per un infortunio muscolare ...

Durissimo colpo per il Manchester City che perde per circa sei settimane Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha accusato un guaio muscolare nel corso della ripresa del match contro l’Aston Villa ...Il Leicester perde l'attaccante per diverse settimane a causa di una operazione e Guardiola dovrà fare a meno del talento belga per un infortunio muscolare ...