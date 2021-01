Infortuni Covid sul lavoro: in Lombardia 159 casi mortali, 44 a Bergamo (Di venerdì 22 gennaio 2021) I dati degli Infortuni sul lavoro per Covid-19 al 31 dicembre fotografano il dramma che si è vissuto nei luoghi di lavoro nel primo anno di pandemia. “La Lombardia nel 2020 ha il tragico primato nel Paese per le denunce di Infortuni totali e soprattutto mortali dovuti alla diffusione dell’epidemia, ma – sottolinea Pierluigi Rancati, segretario Cisl Lombardia – anche a causa di un sistema della prevenzione che nella nostra regione deve essere rafforzato negli organici, nell’organizzazione, nel controllo e nelle attività di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro”. Nell’anno appena concluso il mondo del lavoro nella nostra regione ha accusato 37.208 denunce di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 gennaio 2021) I dati deglisulper-19 al 31 dicembre fotografano il dramma che si è vissuto nei luoghi dinel primo anno di pandemia. “Lanel 2020 ha il tragico primato nel Paese per le denunce ditotali e soprattuttodovuti alla diffusione dell’epidemia, ma – sottolinea Pierluigi Rancati, segretario Cisl– anche a causa di un sistema della prevenzione che nella nostra regione deve essere rafforzato negli organici, nell’organizzazione, nel controllo e nelle attività di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di”. Nell’anno appena concluso il mondo delnella nostra regione ha accusato 37.208 denunce di ...

