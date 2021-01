Infermieri e medici si sottopongo al vaccino, pochi giorni dopo la scoperta: sono positivi al Covid (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – sono 7 i contagi tra il personale degli ospedali di Napoli sottoposti al primo giro di vaccino Pfizer. Nulla di strano o anomalo, sia chiaro. Si tratta di due medici, quattro Infermieri e un operatore socio-sanitario. Una notizia che, dicono gli esperti, non deve allarmare. Come riporta Il Mattino si tratta di un medico dell’Asl che non si è presentato per il richiamo alla Mostra d’Oltremare. Allo stesso modo anche un suo collega e un’infermiera in servizio al Cardarelli, vaccinati rispettivamente il 27 e il 31 dicembre e risultati assenti. Poi tre Infermieri e un operatore socio-sanitario dell’ospedale Cotugno che avrebbero dovuto ricevere la seconda dose di vaccino nei prossimi giorni. La data del contagio è difficile stabilirla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –7 i contagi tra il personale degli ospedali di Napoli sottoposti al primo giro diPfizer. Nulla di strano o anomalo, sia chiaro. Si tratta di due, quattroe un operatore socio-sanitario. Una notizia che, dicono gli esperti, non deve allarmare. Come riporta Il Mattino si tratta di un medico dell’Asl che non si è presentato per il richiamo alla Mostra d’Oltremare. Allo stesso modo anche un suo collega e un’infermiera in servizio al Cardarelli, vaccinati rispettivamente il 27 e il 31 dicembre e risultati assenti. Poi tree un operatore socio-sanitario dell’ospedale Cotugno che avrebbero dovuto ricevere la seconda dose dinei prossimi. La data del contagio è difficile stabilirla ...

Dalla prossima settimana invieremo sui territori questi medici e infermieri per rafforzare la capacità di somministrare». Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri facendo il p ...

Dalla prossima settimana invieremo sui territori questi medici e infermieri per rafforzare la capacità di somministrare'.

Dalla prossima settimana invieremo sui territori questi medici e infermieri per rafforzare la capacità di somministrare». Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri facendo il p ...GUARDA ANCHE - Vaccini, nuovo lotto Pfizer a Ciampino: ma è il 29% in meno Dalla prossima settimana invieremo sui territori questi medici e infermieri per rafforzare la capacità di somministrare'. GUA ...