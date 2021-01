Indice Rt sotto quota 1, l’Italia torna a respirare: novità sulle zone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Indice Rt sotto quota 1, lo certifica l’ultimo monitoraggio della Cabina di regia sul Covid. novità in vista per i colori delle zone in Italia La situazione dei contagi in Italia rimane preoccupante ma finalmente dopo più di un mese il Paese torna a respirare, segno che le chiusure hanno parzialmente funzionato. Lo conferma il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 22 gennaio 2021)Rt1, lo certifica l’ultimo monitoraggio della Cabina di regia sul Covid.in vista per i colori dellein Italia La situazione dei contagi in Italia rimane preoccupante ma finalmente dopo più di un mese il Paese, segno che le chiusure hanno parzialmente funzionato. Lo conferma il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

HuffPostItalia : L'indice Rt nazionale scende sotto 1 - Annaelegalita : RT @Libero_official: Bozza #Iss, indice Rt in Italia sotto l'1% per la prima volta dopo 5 settimane. Ed 'errore di calcolo' in #Lombardia:… - avv_procopio : RT @iltirreno: Coronavirus: la Toscana ancora con l'indice Rt sotto 1. Si va verso la conferma della zona gialla - iltirreno : Coronavirus: la Toscana ancora con l'indice Rt sotto 1. Si va verso la conferma della zona gialla - filotesa : RT @danoris2110: Indice RT torna sotto l'1, l'opinione di #salvini: 'I bimbi hanno diritto a una mamma e un papà' -