Indice Rt, errore di calcolo: una regione italiana verso cambio di colore già da domenica (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'Indice di contagio Rt è sceso sotto l'1%, a 0,97 (range 0,85-1,11). È quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità sull'emergenza Covid-19. Nonostante il limite superiore dell'intervallo di credibilità sia sopra uno, spiegano gli esperti, si tratta comunque della "prima diminuzione dopo 5 settimane di crescita". (Continua..) Segno, forse, che le chiusure post-Epifania stanno dando i loro frutti. Nonostante questo (o forse proprio per questo) il governo non pare intenzionato a mollare la presa, tenendo alta l'asticella del rigore. La Lombardia però, in zona rossa, chiede ancora con forza la "promozione" in zona arancione. I tecnici della regione parlano di errore nel calcolo dell'Rt nell'ultimo monitoraggio e sollecitano un'ulteriore valutazione della cabina ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'di contagio Rt è sceso sotto l'1%, a 0,97 (range 0,85-1,11). È quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità sull'emergenza Covid-19. Nonostante il limite superiore dell'intervallo di credibilità sia sopra uno, spiegano gli esperti, si tratta comunque della "prima diminuzione dopo 5 settimane di crescita". (Continua..) Segno, forse, che le chiusure post-Epifania stanno dando i loro frutti. Nonostante questo (o forse proprio per questo) il governo non pare intenzionato a mollare la presa, tenendo alta l'asticella del rigore. La Lombardia però, in zona rossa, chiede ancora con forza la "promozione" in zona arancione. I tecnici dellaparlano dineldell'Rt nell'ultimo monitoraggio e sollecitano un'ulteriore valutazione della cabina ...

PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: Bozza #Iss, indice Rt in Italia sotto l'1% per la prima volta dopo 5 settimane. Ed 'errore di calcolo' in #Lombardia:… - Gianluc68325330 : RT @Libero_official: Bozza #Iss, indice Rt in Italia sotto l'1% per la prima volta dopo 5 settimane. Ed 'errore di calcolo' in #Lombardia:… - LoiRaffaele : In pratica, chi abita in Lombardia, si è sorbito una settimana di zona rossa a causa di un errore di calcolo dell’i… - GrendelFTMoor : RT @Rog_2: Millemila esperti (?) fra task force varie e Comitato tecnico scientifico (??), i ventuno parametri, i quattro moschettieri, la… - Marc852835993 : RT @ilgiornale: Errore nell'indice Rt, la Lombardia fa ricorso per tornare zona arancione. Fontana: 'Roma la smetta di calunniare'. Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Indice errore Calcolo dell'indice Rt: errore di Regione o dell'Iss? Giornale di Brescia Il bluff del governatore De Luca sui vaccini lo pagano i campani

Il bluff del governatore De Luca sui vaccini lo pagano i campani: l’equivoco che fa gridare al ritardo nella consegna dell’antidoto ...

Colori Regioni, come cambiano le zone? La possibile nuova mappa dell’Italia dopo il monitoraggio Iss

Colori Regioni: Zona rossa, arancione o gialla? Come ogni venerdì possibile cambio di colore e regole oggi per le Regioni, di nuovo sotto la lente della cabina di regia per l’emergenza Covid e del Cts ...

Il bluff del governatore De Luca sui vaccini lo pagano i campani: l’equivoco che fa gridare al ritardo nella consegna dell’antidoto ...Colori Regioni: Zona rossa, arancione o gialla? Come ogni venerdì possibile cambio di colore e regole oggi per le Regioni, di nuovo sotto la lente della cabina di regia per l’emergenza Covid e del Cts ...