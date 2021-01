India, va a fuoco l'azienda che produce vaccini anti-Covid | video (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un incendio è scoppiato all'interno di un edificio del Serum Institute of India, più grande produttore di vaccini al mondo e incaricato di produrre un miliardo di dosi del vaccino AstraZeneca. L'accaduto potrebbe influire sulla produzione di vaccini anti-Covid. L'entità del danno e la causa scatenante del rogo non sono ancora conosciute. Secondo i vigili del fuoco non ci sono i vittime e hanno salvato 3 persone. Guarda tutti i video Vaccino Covid Mercato Nero None27 Dicembre, #VaccineDay I Primi Italiani Ricevono Il Vaccino Allo Spallanzani di Roma ed in contemporanea in altri ospedali a Torino, ...Biden Vaccino Covid None Leggi su panorama (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un incendio è scoppiato all'interno di un edificio del Serum Institute of, più grande produttore dial mondo e incaricato di produrre un miliardo di dosi del vaccino AstraZeneca. L'accaduto potrebbe influire sulla produzione di. L'entità del danno e la causa scatenante del rogo non sono ancora conosciute. Secondo i vigili delnon ci sono i vittime e hanno salvato 3 persone. Guarda tutti iVaccinoMercato Nero None27 Dicembre, #VaccineDay I Primi Italiani Ricevono Il Vaccino Allo Spallanzani di Roma ed in contemporanea in altri ospedali a Torino, ...Biden VaccinoNone

