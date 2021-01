Indennità Covid: come chiedere il riesame Inps della domanda respinta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Pubblicato dall’Inps il messaggio numero 143 del 15 gennaio 2021 con l’obiettivo di fornire ai cittadini le indicazioni necessarie al fine di chiedere il riesame delle domande di Indennità Covid-19 respinte. Il documento dell’Istituto ha ad oggetto i sussidi previsti dal Decreto legge numero 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto “Decreto agosto”) per talune categorie lavorative colpite dagli effetti economici del virus SARS COV-2. Con lo scopo di evitare che i cittadini perdano la tranche di 1.000 euro, il messaggio Inps rende noti i codici di reiezione delle domande, la procedura per presentare ricorso e i documenti da allegare. Analizziamo la questione nel dettaglio. L’Indennità Covid è tassata? Risponde l’Agenzia delle ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Pubblicato dall’il messaggio numero 143 del 15 gennaio 2021 con l’obiettivo di fornire ai cittadini le indicazioni necessarie al fine diildelle domande di-19 respinte. Il documento dell’Istituto ha ad oggetto i sussidi previsti dal Decreto legge numero 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto “Decreto agosto”) per talune categorie lavorative colpite dagli effetti economici del virus SARS COV-2. Con lo scopo di evitare che i cittadini perdano la tranche di 1.000 euro, il messaggiorende noti i codici di reiezione delle domande, la procedura per presentare ricorso e i documenti da allegare. Analizziamo la questione nel dettaglio. L’è tassata? Risponde l’Agenzia delle ...

