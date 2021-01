In Uk altri 40mila contagi e 1.400 morti. Biden: “In Usa ci saranno almeno 600mila vittime”. Belgio vieta i viaggi all’estero fino al 1 marzo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre la Cina ha dato il via a uno screening di massa con tamponi per quasi 2 milioni di persone, Hong Kong si prepara ad entrare nel suo primo lockdown dall’inizio della pandemia di Covid. Guardando all’Europa, nel Regno Unito resta pesante il bilancio dei contagi e delle vittime: nelle ultime 24 ore si sono registrati 40mila nuovi positivi, a fronte di 665mila tamponi, e 1.400 decessi. Per l’Irlanda del Nord l’ultima settimana è stata la più micidiale dall’inizio della pandemia, complice la diffusione della variante inglese che preoccupa tutta Europa. La sua elevata contagiosità ha spinto il Portogallo a interrompere i voli con il Regno Unito a partire da domani, ad eccezione di quelli di natura umanitaria per i rimpatri di portoghesi e cittadini britannici. Una decisione annunciata dal premier Antonio Costa dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre la Cina ha dato il via a uno screening di massa con tamponi per quasi 2 milioni di persone, Hong Kong si prepara ad entrare nel suo primo lockdown dall’inizio della pandemia di Covid. Guardando all’Europa, nel Regno Unito resta pesante il bilancio deie delle: nelle ultime 24 ore si sono registratinuovi positivi, a fronte di 665mila tamponi, e 1.400 decessi. Per l’Irlanda del Nord l’ultima settimana è stata la più micidiale dall’inizio della pandemia, complice la diffusione della variante inglese che preoccupa tutta Europa. La sua elevataosità ha spinto il Portogallo a interrompere i voli con il Regno Unito a partire da domani, ad eccezione di quelli di natura umanitaria per i rimpatri di portoghesi e cittadini britannici. Una decisione annunciata dal premier Antonio Costa dopo ...

