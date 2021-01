In ospedale con dolori al petto si fa dimettere per paura del Covid: 27enne torna a casa e muore (Di venerdì 22 gennaio 2021) In ospedale con dolori al petto si fa dimettere per paura del Covid. La storia di David Warner, 27 anni di Guildford, in Inghilterra, e papà di due bambini: dopo aver avvertito un dolore al petto è andato in ospedale ma mentre aspettava i risultati, è stato messo in un reparto per curare pazienti positivi al Covid, portandolo così a dimettersi per paura che avrebbe preso il virus e che “lo avrebbe trasmesso alla sua famiglia”. È stato trovato due giorni dopo dalla compagna senza vita nel soggiorno della loro casa. Aveva un forte dolore al petto ma, dopo essere andato in ospedale per un controllo, per paura di essere contagiato dal ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021) Inconalsi faperdel. La storia di David Warner, 27 anni di Guildford, in Inghilterra, e papà di due bambini: dopo aver avvertito un dolore alè andato inma mentre aspettava i risultati, è stato messo in un reparto per curare pazienti positivi al, portandolo così a dimettersi perche avrebbe preso il virus e che “lo avrebbe trasmesso alla sua famiglia”. È stato trovato due giorni dopo dalla compagna senza vita nel soggiorno della loro. Aveva un forte dolore alma, dopo essere andato inper un controllo, perdi essere contagiato dal ...

