In ginocchio da Putin dopo averlo insultato: dramma e figuraccia Ue sul vaccino, siamo spacciatii? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Quando lo scorso 11 agosto Vladimir Putin annunciò che la Russia aveva registrato il primo vaccino anti-Covid al mondo la sinistra europea non perse un minuto per attaccarlo. Cavalcò il parere negativo di alcuni esperti riportati dalla rivista scientifica Nature e ignorò i risultati promettenti, quindi scomodi, pubblicati da un'altra autorità del settore, The Lancet. I progressisti ironizzarono sul nome del siero, Sputnik V, primo satellite artificiale in orbita intorno alla Terra. Putin, poi, era un mostro perché aveva usato la figlia Maria, endocrinologa, come cavia per la sperimentazione. Ora però l'Ue alle prese con la scarsità di vaccini Pfizer potrebbe ripensarci. Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha presentato alle autorità sanitarie di Bruxelles la domanda per la registrazione dello Sputnik e se la ...

