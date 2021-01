Imane Fadil, 11 medici indagati dalla procura di Milano dopo il no all’archiviazione del gip (Di venerdì 22 gennaio 2021) A 20 giorni dalla decisione del giudice per le indagini preliminare di Milano di non archiviare l’inchiesta sulla morte di Imane Fadil, la modella marocchina teste nei processi Ruby morta il primo marzo 2019 per un’aplasia midollare, sono arrivate le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Si tratta di undici medici dell’Humanitas di Rozzano, nel Milanese, dove fu ricoverata per oltre un mese la giovane donna. Ai medici i pm contestano l’omicidio colposo. Le iscrizioni nel registro degli indagati con informazioni di garanzia per i medici, nell’inchiesta del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio, sono un passaggio obbligato in vista di una nuova consulenza per accertare, come ordinato dal gip ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) A 20 giornidecisione del giudice per le indagini preliminare didi non archiviare l’inchiesta sulla morte di, la modella marocchina teste nei processi Ruby morta il primo marzo 2019 per un’aplasia midollare, sono arrivate le prime iscrizioni nel registro degli. Si tratta di undicidell’Humanitas di Rozzano, nel Milanese, dove fu ricoverata per oltre un mese la giovane donna. Aii pm contestano l’omicidio colposo. Le iscrizioni nel registro deglicon informazioni di garanzia per i, nell’inchiesta deltore aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio, sono un passaggio obbligato in vista di una nuova consulenza per accertare, come ordinato dal gip ...

Imane Fadil, una delle testimoni del caso Ruby, morì il primo marzo 2019 per una aplasia midollare. Le indagini sui medici servono per accertare se la malattia potesse essere diagnosticata prima, o se ...

