Il video del senatore americano che dice | «Donald Trump ha incitato l’erezione»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La correzione è stata repentina, ma la rete non ha perdonato e ildel discorso – con gaffe – di Chuck Schumer è diventato immediatamente virale. Prima negli Stati Uniti, poi in Europa. IlDemocratico dello Stato di New York stava parlando dei fatti di Capitol Hill, annunciando che lunedì le carte dell’impeachment nei confronti dell’ormai ex Presidente degli Stati Uniti arriveranno al Senato nella giornata di lunedì 25 gennaio. E mentre stava condannando le violenze in Campidoglio dello scorso 6 gennaio, sottolineando le responsabilità (comunicative) di, è arrivata la clamorosa gaffe. LEGGI ANCHE > Twitter ha bloccato un account falso legato a Khamenei che ha minacciato«Non bisogna commettere errori – ha detto Chuck Schumer in Aula -. Ci sarà un processo e quando ...