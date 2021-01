Il Times | ' Olimpiadi di Tokyo a rischio rinvio nel 2032 Ma il Cio smentisce | ' Andiamo avanti'

(Di venerdì 22 gennaio 2021) E' arrivata subito, secca, la smentita del governo giapponese alle indiscrezioni pubblicate dal "Time"s secondo cui il Giappone rinuncerà definitivamente ai Giochi olimpici in programma quest'estate, ...

Ultime Notizie dalla rete : Times Olimpiadi

Il Times si spinge mettendoci la sua autorevolezza e scoppia il pandemonio di reazioni sull'ipotesi cancellazione dei Giochi di Tokyo. "Non c'è alcuna verità nell'articolo del Times secondo cui il go ...Il CIO smentisce le voci diffuse dal britannico Times secondo cui i Giochi di Tokyo, posticipati al 2021 per l’emergenza COVID 19, vengano cancellati. Lo rende noto il Comitato Olimpico Internazionale ...