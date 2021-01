Il Times | il treno Superlega è partito | così i grandi club fanno la guerra a Uefa e Fifa

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’autorevole quotidiano britannico Theha pubblicato una bozza di 18 pagine che contiene le linee guida della Super League europea. Lo ha fatto dopo il durissimo comunicato congiuntocol quale il calcio mondiale ha messo in chiaro che se iandranno avanti col progetto saràaperta. E prenderanno in “ostaggio” i protagonisti di tutto: i giocatori.infatti minacciano di bandire da tutte le competizioni internazionali ufficiali – i Mondiali soprattutto – chi scenderà in campo in quella che a questo punto diventa una manifestazione parallela non autorizzata. Ilscrive che tra i 15 membri fondatori e permanenti ci sono seiinglesi, e che le squadre più coinvolte nella ...