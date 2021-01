Il Times annuncia | «Il Giappone annullerà le Olimpiadi» Secche smentite da Tokyo e Cio

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo ilil governo diha già deciso di annullare le: studia una strategia per rinunciare all’edizione 2020, già rinviata di un anno Ilavrebbe deciso di rinunciare definitivamente alledel 2020, già rinviati di un anno a causa della pandemia. Punterebbe a ricandidarsi per la prima edizione disponibile, quella del 2032. È quanto scrive ilcitando una fonte della maggioranza di governo. La decisione dunque sarebbe tutta politica, per il momento ufficiosa: il governo disarebbe al lavoro per una exit strategy che non precluda al Paese di ospitare i Giochi in futuro, tenendo conto che le edizioni 2024 e 2028 sono già state assegnate a Parigi e Los Angeles. Ma poche ore dopo l’uscita della notizia arriva la smentita ...