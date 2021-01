Il teatro Toniolo di Mestre alza il sipario sullo streaming di ‘Indaco’

Leggi su dire

(Di venerdì 22 gennaio 2021) VENEZIA – A causa della situazione epidemiologica, i teatri devono rimanere chiusi al pubblico. Ma questo non vuol dire che non possano organizzare spettacoli. Lo dimostra il Teatro Toniolo di Mestre, che dal 23 gennaio all’1 febbraio alzerà il sipario per lo spettacolo di danza contemporanea della compagnia Rbr Dance Company Illusionistheatre, ‘Indaco’, che sarà trasmesso in diretta streaming alle 18. Per assistere è sufficiente collegarsi al canale Vimeo di Arteven e inserire la password ‘toniolo’.