(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Fratelli d’Italia per ottenere i documenti suldella pandemia.che «ilvoleva tenere nascosti. Una sentenza importantissima che farà finalmente emergere la verità e le varie responsabilità sulla mancata preparazione dell’Italia ad affrontare l’emergenza. Ascoltate il deputato di Fdi, Galeazzo Bignami». Così Giorgia Meloni, sulla sua pagina Facebook. La soddisfazione di Galeazzo Bignami Una decisione del Tar del Lazio dàa Fdi che aveva richiesto al, senza ottenerlo, illa pandemia di cui molto si è parlato in questi mesi. “Gli effetti della ...

GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Il Tar dà ragione a FdI sul piano segreto del governo contro il Covid. “E ora smascheriamoli” (video) - SecolodItalia1 : Il Tar dà ragione a FdI sul piano segreto del governo contro il Covid. “E ora smascheriamoli” (video)… - vocedelpatriota : Piano Anticovid secretato: il TAR Lazio dà ragione a Fratelli d’Italia e obbliga il Ministero a mostrare il documen… - clawin8 : @FontanaPres Ma sì...Fate ricorso al Tar tanto la gente crepa...echissenefotte? Ovviamente sto scherzando eh...Ha ragione lei! ???????? - Silvio_710719 : @RItalia_N @LegaPremier Ma ci voleva un cazzo di TAR per dire che un documento di tale genere non deve essere segre… -

Ultime Notizie dalla rete : Tar ragione

Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha deciso di non accogliere il secondo ricorso presentato da un gruppo di genitori contro la nuova ordinanza della Giunta regionale emanata per confermare la didattica ...E’ prevista per settimana prossima la consegna in Lombardia delle prime 11mila dosi del vaccino di ‘Moderna’ che “saranno distribuite nelle strutture più penalizzate dalla mancata distribuzione di Pfi ...