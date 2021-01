Il segreto torna domenica: Alicia ferita, come sta? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Anche questa settimana la soap spagnola ci aspetta nella sua inedita collocazione domenicale, alle 14,15 circa subito dopo un nuovo episodio di Beautiful. Mediaset pensava che spostando Il segreto al posto di Una vita, ne avrebbe migliorato gli ascolti ma a quanto pare, almeno per il momento, la scelta non si è dimostrata vincente. Ma torniamo invece alle anticipazioni, con le ultime news da Puente Viejo e la trama della puntata del 24 gennaio 2021. Avrete visto che Maqueda è stato aggredito ma che per fortuna non rischia la vita. Nel frattempo anche Alicia è rimasta coinvolta in un attentato, che cosa succederà adesso? Tomas non lo sospetta ancora ma durente il comizio di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 gennaio 2021) Pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate de Il? Anche quesettimana la soap spagnola ci aspetta nella sua inedita collocazionele, alle 14,15 circa subito dopo un nuovo episodio di Beautiful. Mediaset pensava che spondo Ilal posto di Una vita, ne avrebbe migliorato gli ascolti ma a quanto pare, almeno per il momento, la scelta non si è dimostrata vincente. Ma torniamo invece alle anticipazioni, con le ultime news da Puente Viejo e la trama della puntata del 24 gennaio 2021. Avrete visto che Maqueda èto aggredito ma che per fortuna non rischia la vita. Nel frattempo ancheè rimacoinvolta in un attentato, che cosa succederà adesso? Tomas non lo sospetta ancora ma durente il comizio di ...

