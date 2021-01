«Il Posto Giusto»: Giampiero Marrazzo condurrà la nuova edizione (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giampiero Marrazzo, Il Posto Giusto “Il Posto Giusto” è quello che Giampiero Marrazzo ha ottenuto su Rai3. Il giornalista, fratello del più noto collaboratore di RaiNews24 ed ex politico Piero Marrazzo, si è aggiudicato infatti la conduzione del programma settimanale della terza rete che approfondisce le tematiche occupazionali. Il suo debutto avverrà sabato 30 gennaio alle 9.30, al Posto dello storico conduttore Federico Ruffo che nel frattempo ha assunto il timone di Mi manda Raitre. Marrazzo raccoglierà la sfida di raccontare il contesto occupazionale del Paese nonostante l’emergenza Covid-19, andando alla scoperta di quei settori in cui l’economia continua a funzionare e di quelle ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 22 gennaio 2021), Il“Il” è quello cheha ottenuto su Rai3. Il giornalista, fratello del più noto collaboratore di RaiNews24 ed ex politico Piero, si è aggiudicato infatti la conduzione del programma settimanale della terza rete che approfondisce le tematiche occupazionali. Il suo debutto avverrà sabato 30 gennaio alle 9.30, aldello storico conduttore Federico Ruffo che nel frattempo ha assunto il timone di Mi manda Raitre.raccoglierà la sfida di raccontare il contesto occupazionale del Paese nonostante l’emergenza Covid-19, andando alla scoperta di quei settori in cui l’economia continua a funzionare e di quelle ...

ZenoMiglietti : @4n1mo51t1som1n4 Resta il fatto che anche se ha sbagliato almeno tre occasioni clamorose...c era al posto giusto. P… - emlistar : @CicRosina @giuliaselvaggi2 Ma chiunque altro è giusto al posto di Bonafede - roberto03469989 : #gregorelli E&P sono un’opera incompiuta. La mano che ha iniziato a dipingerla ha smesso di farlo, perché non era s… - AnnibaleSolo : L'uomo giusto al posto giusto!!!! - Ralfmacher : Sentita ora. In questo posto, Giusto o Sbagliato, non è di questo Posto. Greet Falls (Montana) Usa @BruNO16503135 -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Giusto Pol Espargaro: “Sono nel posto giusto al momento giusto” MotoGP Italy Airborne.cam è il sito che calcola il rischio di contagio da coronavirus in un posto chiuso

C’è un sito che si chiama Airborne.cam e che calcola in diretta quanto rischi di essere contagiato dal coronavirus quando sei in un posto chiuso. E come fa? Basta inserire alcuni parametri in diretta ...

Superbike, Axel Bassani ed il team Motocorsa insieme nel WorldSBK

La squadra di Lorenzo Mauri ha deciso di puntare sui giovani ed ha scelto il talentuoso e promettente Axel Bassani. Un programma di due anni per crescere insieme ...

C’è un sito che si chiama Airborne.cam e che calcola in diretta quanto rischi di essere contagiato dal coronavirus quando sei in un posto chiuso. E come fa? Basta inserire alcuni parametri in diretta ...La squadra di Lorenzo Mauri ha deciso di puntare sui giovani ed ha scelto il talentuoso e promettente Axel Bassani. Un programma di due anni per crescere insieme ...