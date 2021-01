Il portale della regione Lombardia che non funziona perché usa ancora Flash (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cose non molto Flash. Eppure, visto soprattutto il periodo, sarebbe stato fondamentale agire con rapidità. Il portale della regione Lombardia che serve per accedere agli ECM – ovvero l’educazione continua in medicina – risulta non più accessibile da qualche giorno. Il motivo? Utilizzava Adobe Flash, il programma che permetteva di vedere alcuni contenuti multimediali online. Flash è un sistema piuttosto datato per costruire i siti web, nel corso degli anni è stato superato da nuove tecnologie e – per questo motivo – dal 31 dicembre 2020 Adobe lo ha completamente smantellato. In più dal 12 gennaio, tutti i siti che si avvalevano di quella tecnologia risultano non facilmente raggiungibili. LEGGI ANCHE > La campagna Covid Dilemma della ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cose non molto. Eppure, visto soprattutto il periodo, sarebbe stato fondamentale agire con rapidità. Ilche serve per accedere agli ECM – ovvero l’educazione continua in medicina – risulta non più accessibile da qualche giorno. Il motivo? Utilizzava Adobe, il programma che permetteva di vedere alcuni contenuti multimediali online.è un sistema piuttosto datato per costruire i siti web, nel corso degli anni è stato superato da nuove tecnologie e – per questo motivo – dal 31 dicembre 2020 Adobe lo ha completamente smantellato. In più dal 12 gennaio, tutti i siti che si avvalevano di quella tecnologia risultano non facilmente raggiungibili. LEGGI ANCHE > La campagna Covid Dilemma...

