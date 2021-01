Il perito legale ha confermato che il medico di Maradona ha falsificato la sua firma per ottenere la sua cartella clinica

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 29 novembre scorso, quattro giorni dopo la morte di Diego Armando, alcuni agenti avevano perquisito l’abitazione del suopersonale, il neurochirurgo Leopoldo Luque, per accertarne eventuali responsabilità. Scrive Infobae che in un cassetto furono rinvenuti dei fogli su cui era evidente che Luque stesse cercando di imitare ladi. Oggi una perizia calligrafica hache si trattava di unafalsa, che è stata utilizzata per accedere ai suoi dati medici privati. C’è un documento del 1° settembre, in cuiavrebbe chiesto allaOlivos di consegnare la suaa Luque, in cui laè stata però apposta dallo stesso ...