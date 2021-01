Il Parlamento europeo condanna i fatti del Campidoglio. Ma Lega e Fratelli d’Italia non lo votano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nelle stesse ore in cui Joe Biden si insediava alla Casa bianca, al Parlamento europeo si discutevano le nuove prospettive di relazione tra Ue e Stati Uniti alla luce del cambio di rotta epocale che si annuncia a Washington. Nel corso della discussione, il gruppo socialista ha presentato un emendamento di ferma condanna dell’assalto dei sostenitori pro-Trump al Campidoglio dello scorso 6 gennaio e, al tempo stesso, di difesa della democrazia in pericolo. “Condanniamo con la massima fermezza” si legge nell’emendamento “l’attacco perpetrato al Congresso degli Stati Uniti da un gruppo di rivoltosi incitati dalle teorie cospirative del Presidente Donald Trump e dalle accuse infondate di brogli nelle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020.” Siamo allarmati – prosegue il testo – “per l’ascesa del populismo e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nelle stesse ore in cui Joe Biden si insediava alla Casa bianca, alsi discutevano le nuove prospettive di relazione tra Ue e Stati Uniti alla luce del cambio di rotta epocale che si annuncia a Washington. Nel corso della discussione, il gruppo socialista ha presentato un emendamento di fermadell’assalto dei sostenitori pro-Trump aldello scorso 6 gennaio e, al tempo stesso, di difesa della democrazia in pericolo. “Condanniamo con la massima fermezza” si legge nell’emendamento “l’attacco perpetrato al Congresso degli Stati Uniti da un gruppo di rivoltosi incitati dalle teorie cospirative del Presidente Donald Trump e dalle accuse infondate di brogli nelle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020.” Siamo allarmati – prosegue il testo – “per l’ascesa del populismo e ...

M5S_Europa : Il Parlamento europeo approva la risoluzione del #M5S che chiede agli Stati di introdurre leggi sul crimine organiz… - pfmajorino : La compattezza italiana contro la violenza di Capitol Hill è durata ben poco. Al Parlamento Europeo i partiti di… - borghi_claudio : @marco_sampietro Hanno fatto bene. Ma che diamine c'entra il PARLAMENTO EUROPEO con i fatti del 6 Gennaio? Ma vi pa… - UmbyWanKenobi : Il Parlamento europeo condanna i fatti del Campidoglio. Ma Lega e Fratelli d'Italia non lo votano | nextQuotidiano - paoloassoli : @SempreLibero2 Semplice: IV non è di sinistra, area popolare ,non certo socialdemocratica o socialista in parlamento europeo. -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento europeo Parlamento europeo: "Rilasciare Navalny, sanzioni più severe" TGCOM Paradisi fiscali in automatico

Nuovi criteri per la lista dei paradisi fiscali Ue. Aliquote fiscali vicine allo zero % dovrebbero portare a un inserimento automatico. Le modifiche si rendono necessarie perché la blacklist dei parad ...

Parlamento Ue: No all’accordo sugli investimenti con Pechino senza libertà a Hong Kong

Difendere i diritti umani anche nello Xinjiang e in Tibet. Bruxelles (AsiaNews/Agenzie) – Il Parlamento dell’Unione europea ha votato ieri una risoluzione in cui condanna la repressione del movimento ...

Nuovi criteri per la lista dei paradisi fiscali Ue. Aliquote fiscali vicine allo zero % dovrebbero portare a un inserimento automatico. Le modifiche si rendono necessarie perché la blacklist dei parad ...Difendere i diritti umani anche nello Xinjiang e in Tibet. Bruxelles (AsiaNews/Agenzie) – Il Parlamento dell’Unione europea ha votato ieri una risoluzione in cui condanna la repressione del movimento ...