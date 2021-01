Il Parlamento europeo chiede il diritto alla disconnessione per i lavoratori

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La giornata di lavoro è finita, ma il telefono continua a squillare e le mail a invadere la posta. Meglio rispondere, pensano in molti, per senso del dovere o timore reverenziale verso i superiori. Ma anche perché le comunicazioni lavorative possono ormai facilmente raggiungerci a qualunque ora su canali, come WhatsApp o i social network, utilizzati soprattutto al di fuori della sfera professionale. Questa commistione fra lavoro e vita privata, spesso troppo sbilanciata a favore del primo, si chiama in gergo work-life blend: non è necessariamente un male, ma lo diventa quando isono obbligati, in modo esplicito o implicito, a occupare il proprio tempo libero con mansioni lavorative. Ilha riconosciuto il problema e approvato una risoluzione con cuiCommissione ...