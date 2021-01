Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 25 gennaio | la spia

Leggi su yeslife

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il25: Luciano e Clelia parlano della gravidanza a Federico, ma… Gabriella è ad un punto di svolta: potrebbe lasciare Cosimo per Salvatore, ma qualcosa la trattiene. Beatrice scopre invece che Marta è sterile e questo, per qualche motivo, sembra cambiare le carte in tavola, soprattutto perché Vittorio è evidentemente L'articolo proviene da YesLife.it.